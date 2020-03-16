Місячний календар на березень 2020 буде нейтральним. У цей період рекомендується утриматися від починань і подорожей.

Також вкрай важливо буде більше часу приділяти близьким і проводити час з сім’єю.

Факти ICTV склали місячний календар на березень 2020 по днях.

Місячний астропрогноз на 1 березня

У цей період рекомендується утриматися від дорогих покупок і провести день вдома. Є велика ймовірність, що буде підвищена емоційність і ймовірність конфліктів між колегами.

Місячний астропрогноз на 2 березня

Сприятливий день для кардинальних змін. У цей період всі складні питання будуть легко вирішуватися, а люди самі захочуть йти з вами на контакт.

Місячний астропрогноз на 3 березня

Хороший день для справ, які потребують миттєвого прийняття рішень. У другу місячну фазу можуть бути корисні фізичні навантаження, саме в цей період добре починати нові тренування.

Місячний астропрогноз на 4 березня

У цей період буде важко сконцентруватися на найважливішому, однак, не варто забувати про головну мету. На справах буде добре позначатися збільшена інтелектуальна активність.

Місячний астропрогноз на 5 березня

Цей день буде нейтральним для тих, хто завжди спокійно вирішує виниклі проблеми. Однак варто бути уважним до кредитування і дачі грошей у борг. Є ймовірність, що доведеться дуже довго чекати їх повернення.

Місячний астропрогноз на 6 березня

Хороший період для занять улюбленою справою. Рекомендується більше часу приділяти родичам і друзям. Проведіть вечір в колі найближчих.

Місячний астропрогноз на 7 березня

Нейтральний день для серйозних справ. Однак є ризик, що у деяких людей в цей день може проявитися схильність до підвищеного зарозумілості і як ніколи загостриться схильність до лестощів.

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Місячний астропрогноз на 8 березня

Багатьох людей тягне до спілкування і розваг. У ці дні практично всі розважальні заклади отримують стабільний дохід. 8 березня – найбільш сприятливий день для різного роду важливих починань.

Місячний астропрогноз на 9 березня

Час сприятливо для будь-якої кропіткої роботи, що вимагає вдумливого і серйозного підходу. Однак дуже велика ймовірність ускладнення відносин з близьким оточенням.

Місячний астропрогноз на 10 березня

Це буде досить гармонійний день. Все знаходиться в рівновазі. Відчутний деякий надлишок сил, які найкраще направити в творче русло або на фізичне навантаження.

Місячний астропрогноз на 11 березня

У цей день краще за все не починати чогось нового і глобального, а швидко завершити раніше почате і сплановане. 11 березня будуть легко даватися розрахунки і робота з комп’ютером.

Місячний астропрогноз на 12 березня

Це буде плідний період для ділового співробітництва, заснованого на взаєморозумінні і відсутності будь-яких розбіжностей. Однак може загостритися складність у прийнятті рішень.

Місячний астропрогноз на 13 березня

Цей день буде особливо сприятливим для найвідповідальніших рішень. Бажано усамітнення, так як знаходження в колективі загрожує конфліктними ситуаціями.

Місячний астропрогноз на 14 березня

Прекрасний період для звільнення від давніх звичок, також можна спробувати щось нове. У відносинах – це час зближення і романтики на найбільш високому рівні.

Місячний астропрогноз на 15 березня

Цей день буде сприятливим для творчої та фізичної активності. Також будуть добре складатися відносини з колегами.

Місячний астропрогноз на 16 березня

У цей період будуть корисними колективна робота і всілякі поїздки. Якщо у вас накопичилися проблеми, рекомендується вирішити їх саме в цей день.

Місячний астропрогноз на 17 березня

Один з небезпечних днів. Можуть виникнути труднощі в спілкуванні з колегами. Також вкрай важливо буде остерігатися операцій, пов’язаних із землею або будівництвом.

Місячний астропрогноз на 18 березня

Нейтральний день для будь-яких починань. Спілкування з колегами піде вам на користь, проте, варто придивитися уважніше до недоброзичливців.

Місячний астропрогноз на 19 березня

Ідеальний період для завершення розпочатих справ. Відносини з людьми рекомендуються будувати без конфліктів і грубої сили. День хороший для лікування і профілактики здоров’я.

Місячний астропрогноз на 20 березня

Люди в цей день будуть відчувати підвищену чутливість і емоційність. Незважаючи на те, що в цей період посиляться фізичні і психічні навантаження, це буде оптимальний час для підбиття підсумків.

Місячний астропрогноз на 21 березня

Цей день буде сприятливим для того, щоб вирішувати проблеми, що стосуються вашого способу життя. У цей період всі зміни підуть вам на користь, проте, необхідно володіти підвищеною увагою і терпінням.

Місячний астропрогноз на 22 березня

Небезпечний день для кардинальних змін. Для плідної співпраці вам необхідно буде докласти більше зусиль і надлишок сил направити в творче русло або на фізичне навантаження.

Місячний астропрогноз на 23 березня

У цей період активність почне зменшуватися, тому варто більше уваги сконцентрувати на бажаний результат. Що трапляються зміни настроїв можуть ставитися не тільки до ділової області, а й особистому житті.

Місячний астропрогноз на 24 березня

У цей день можуть виникнути проблеми, для вирішення яких потрібно проявити максимальну розважливість і стриманість.

Місячний астропрогноз на 25 березня

Цей період буде найсприятливішим днем ​​для укладення шлюбу або інших партнерських угод. Але не дивлячись на це, в стосунках – це час зближення і романтики на найбільш високому рівні.

Місячний астропрогноз на 26 березня

У цей час багато проблем вирішуються на подив легко. Найрізноманітніші подорожі і відрядження також будуть успішними і пройдуть без особливих негативних пригод.

Місячний астропрогноз на 27 березня

Корисною буде колективна робота. Рекомендується більше часу приділити саморозвитку. Також цей день буде хорошим для занять спортом.

Місячний астропрогноз на 28 березня

Не самий вдалий день для спілкування з державними органами. У цей період загострюється інтуїція, вона дозволяє відрізняти союзників від недругів.

Місячний астропрогноз на 29 березня

Досить суперечливий період. Люди в цей період вкрай чутливі, вразливі, у великій мірі схильні до образ.

Місячний астропрогноз на 30 березня

Нейтральний день. Рекомендується підготуватися до наступного тижня. І жодним чином не намагатися провернути всю роботу до кінця робочого дня.

Місячний астропрогноз на 31 березня

Відмінний період для спілкування з однодумцями і друзями. Намагайтеся більше часу приділити своїй сім’ї.

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