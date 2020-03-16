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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 16 березня (КАРТА)

Погода в Україні 16 березня буде теплою, але похмурою водночас. Температура повітря вдень коливатиметься у межах 10 °C тепла на заході України та сягатиме 7 °C на сході.

Теплу погоду обіцяють на Закарпатті до +12 °C. Найхолодніше буде у Луганську – 5 °C

Втім можливий і сильний вітер, який доходитиме до 7-12 метрів на секунду. Крім того, вночі температура повітря опуститься місцями до – 5 градусів морозу.

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У Києві буде сонячно і без опадів. Вдень до +8°C, а вночі до – 5°C.

Погода в Україні на сьогодні, 16 березня 2020

До слова, метеорологи прогнозують, що літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може сягати +40, що пов’язано зі змінами клімату.

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