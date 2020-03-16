Як святкують день Святого Патрика

Святий Патрик – справжній історичний символ Ірландії. Його знають як хрестителя та святого покровителя цієї країни.

День святого Патріка 2020 святкують 17 березня.

Щоб відзначати цей день, не обов’язково бути ірландцем – свято вже більш ніж дев’ять століть є у католицькому календарі.

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Як відзначають день святого Патрика

Найгучніше цей день відзначають тільки ірландці. Святкові паради проходять всюди, де є ірландська діаспора: у США, Канаді, Аргентині, Австралії, Новій Зеландії.

У багатьох інших країнах, зокрема в Україні, цю дату відзначають в знак пошани до ірландської культури.

Не всі знають, однак свято не завжди символізувалася з келихом смачного ірландського пива. Довгий час Ірландія закривала усі бари та паби, оскільки свято вважався виключно релігійним.

Зараз усе навпаки: незважаючи на піст, що завжди припадає на День святого Патрика, церква скасовує будь-які заборони на їжу та алкоголь.

У цей день потрібно вдягати та взувати все зелене, а також прикріплювати головний символ Ірландії – зелену конюшину або трилисник.

Чарка Патрика

Ви не святкували, якщо не пили 17 березня Чарку Патрика!

Це – традиційна одиниця виміру випитого віскі у цей день. На дно келиха потрібно покласти лист конюшини, порцію віскі випити до дна, а трилисник викинути через ліве плече.

Ірландці переконані, що ця прикмета приносить щастя та багатство.

Ідеальне святкування Дня святого Патрика – з друзями, в атмосферному ірландському пабі, з келихом пива та з гарним настроєм!

До слова, Факти ICTV розповідали кращі традиції та історію дня святого Патрика.