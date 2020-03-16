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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 16 березня

У православній церкві 16 березня відзначається день святого Зоїла, мучеників Василіска та Євтропія.

16 березня іменини відзначають: Марта, Михайло, Севастян, Марфа.

Прикмети на 16 березня:

  • Якщо вмитися 16 березня до сходу сонця водою, в якій на ніч залишили срібний предмет або яйце, то весь рік будеш молодою і вродливою – так нерідко робили дівчата.
  • Після заходу сонця не можна сміття виносити, інакше, згідно з прикметами, своє щастя викинеш.
  • Якщо в цей день синиці весело щебечуть – чекайте потепління.
  • Дикі гуси пролітають – весняні паводки незабаром почнуться.
  • А якщо птахи летять низько, то чекати мілководдя.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Що не можна робити 16 березня:

  • Не можна брати і давати гроші в борг після заходу сонця.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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