Великий піст приурочений до головної події в церковному календарі – Світлого Христового Воскресіння. Він завжди починається у різний час і триває 48 днів.

Є найсуворішим і символізує 40-денний похід Ісуса Христа в пустелю, коли Спаситель нічого не їв та піддавався спокусам, а Страсний тиждень – останні сім днів його життя.

Піст перед Великоднем 2020 триває з 2 березня до 18 квітня. Календар на кожен день для мирян допоможе дізнатися, в які дні і що можна їсти, а також – коли можна відійти від строгих обмежень і дозволити собі трохи риби та вина.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Великий піст 2020: календар харчування

Перший тиждень: 2-8 березня

2 березня – дуже строгий піст, можна лише воду

3 березня – сухоїдіння (сира їжа без олії, фрукти і овочі, горіхи, мед, чорний хліб)

4 березня – сухоїдіння

5 березня – сухоїдіння

6 березня – сухоїдіння

7 березня – гаряча їжа з олією

8 березня – гаряча їжа з олією і трохи вина

Другий тиждень: 9-15 березня

9 березня – сухоїдіння

10 березня – гаряча їжа без олії

11 березня – сухоїдіння

12 березня – гаряча їжа без олії

13 березня – сухоїдіння

14 березня – гаряча їжа з олією

15 березня – гаряча їжа з олією, вино

Третій тиждень: 16-22 березня

16 березня – сухоїдіння

17 березня – гаряча їжа без олії

18 березня – сухоїдіння

19 березня – гаряча їжа без олії

20 березня – сухоїдіння

21 березня – гаряча їжа з олією

22 березня – гаряча їжа з олією, вино

Четвертий тиждень: 23-29 березня

23 березня – сухоїдіння

24 березня – гаряча їжа без олії

25 березня – сухоїдіння

26 березня – гаряча їжа без олії

27 березня – сухоїдіння

28 березня – гаряча їжа з олією

29 березня – гаряча їжа з олією, трохи вина

П’ятий тиждень: 30 березня – 5 квітня

30 березня – сухоїдіння (сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, чорний хліб)

31 березня – гаряча їжа без олії

1 квітня – сухоїдіння

2 квітня – гаряча їжа без олії

3 квітня – сухоїдіння

4 квітня – гаряча їжа з олією

5 квітня – гаряча їжа з олією, вино

Шостий тиждень: 6-12 квітня

6 квітня – сухоїдіння

7 квітня, Благовіщення – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією та риба

8 квітня – сухоїдіння

9 квітня – гаряча їжа без олії

10 квітня – сухоїдіння

11 квітня, Лазарева субота – гаряча їжа з олією

12 квітня, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) – гаряча їжа з рослинною олією, вино і риба

Сьомий (страсний) тиждень: 13-19 квітня

13 квітня – сухоїдіння

14 квітня – гаряча їжа без олії

15 квітня – сухоїдіння

16 квітня – гаряча їжа без олії

17 квітня – повне утримання від їжі, лише вода

18 квітня, останній день Великого посту – сухоїдіння

19 квітня, Великдень або Світле Христове Воскресіння – дозволяється будь-яка їжа.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів і поминальних днів на 2020 рік.