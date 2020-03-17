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Факти / Lifestyle

Листівки з Днем святого Патрика 2020

День святого Патрика, який відзначається в Ірландії і багатьох країнах світу 17 березня, присвячений покровителелю країни, якого шанують за те, що він приніс християнство на острів і нібито вигнав усіх змій.

В Україні його почали святкувати нещодавно – у барі з друзями, за келихом пива та з гарним настроєм, як це роблять ірландці.

Проте в країні наразі карантин через коронавірус, тому можна привітати їх листівкою або картинкою від Фактів ICTV.

Читайте: Привітання з Днем святого Патрика у віршах та СМС

День святого Патрика листівки

День святого Патрика листівки

День святого Патрика листівки

День святого Патрика листівки

День святого Патрика листівки

Факти ICTV раніше розповідали про найкращі традиції та історію Дня святого Патрика.

Фото: Pixabay

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