День святого Патрика, який відзначається в Ірландії і багатьох країнах світу 17 березня, присвячений покровителелю країни, якого шанують за те, що він приніс християнство на острів і нібито вигнав усіх змій.

В Україні його почали святкувати нещодавно – у барі з друзями, за келихом пива та з гарним настроєм, як це роблять ірландці.

Проте в країні наразі карантин через коронавірус, тому можна привітати їх листівкою або картинкою від Фактів ICTV.

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Факти ICTV раніше розповідали про найкращі традиції та історію Дня святого Патрика.