Любовні історії Булгакова та хто є прототипом Маргарити

Життя Михайла Булгакова одна з найбільших загадок, яку дотепер вивчають сотні дослідників. Усе почалося у 1891 році, коли у Києві народився хлопчик у сім’ї викладача київської духовної академії Афанасія Булгакова.

Михайло вчився у медичному інституті, а коли став лікарем, почав практику венеролога.

У якості лікаря Булгаков пропрацював два роки. Кабінет, в якому Булгаков-доктор приймав пацієнтів. І саме туди Булгаков-письменник помістив головного героя роману Біла гвардія Олексія Турбіна.

Тут усе або з життя Булгакова, або героїв Днів Турбіних.

Молодий лікар Булгаков почав думати про літературу саме там, і там зустрів Тетяну Лаппу – перше кохання письменника.

Перша Світова, Булгаков йде на фронт. Згодом революція, і у 1919 році він медик у Добровольчій армії. Саме тоді народжуються перші твори.

І саме тоді Булгаков на волосині від смерті. Потім його ледве витягнули від залежності до морфію. Згодом він захворів тифом, на той час вірогідність смерті була близька до 100%. Але Булгаков вижив.

Усе це стане епізодами творів. Хвороба Булгакова, поранення і тіф Ніколки у Днях Турбіних радянській екранізації роману Біла гвардія.

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Так Булгаков мав на що жити, йому платили за вистави. Він стає відомим. В той час в його житті з’являється інша жінка.

Екранізація Бігу із популярним радянським актором Ульяновим у ролі генерала Чарноти. Дивно, Булгаков, який ніколи не бував за кордоном, до дрібниць описав життя білоемігрантів. Цю п’єсу Сталін не дозволить.

Булгаков тримав револьвер майже біля скроні, і одного дня йому телефонує Сталін. І каже знамениту фразу: що ми вам дуже набридли, товариш Булгаков. Письменник розгубиться і не наполягатиме на виїзді за кордон. Наступного дня його взяли на роботу у Московський художній театр.

Сталіну у той час було невигідним ще одне самогубство відомого літератора. До того ж, на думку історика та публіциста Ярослава Тинченка, вождю народів була потрібна потужна література, яку б визнавали за кордоном.

Булгаков розходиться із Білозерською. Напочатку 1930 років Булгаков закохується втретє – Єлєна Шиловська стане його останньою дружиною. Саме вона стане прототипом Маргарити.

Вже тоді Булгаков таємно писав роман свого життя, спочатку він називався Дияволіада. Автор міняв назви і багато разів переписував. Врешті решт з’явився заголовок, про який потім заговорить увесь світ.

Коли Булгаков читав роман своїм друзям, вони тремтіли від страху. Настільки у Воланді відчувалася проекція на Сталіна. Червоний вождь і Сатана паралелі більше ніж небезпечні. До того ж у той час у Радянському Союзі вирували репресії і розстрілювали й за значно менші речі.

10 березня 1940 року о 16 годині 39 хвилин його не стало. Слава до письменника прийде через 26 років, коли за загадкових обставин вперше з купюрами опублікують Майстра і Маргариту.

Згодом роман стане бестселером номер один у Радянському Союзі, а постановки та екранізації Майстра битимуть всі рекорди.

Лише під час перебудови дістали з полиці і геніальне Собаче серце.

Факти ICTV раніше писали про те, що музей Булгакова був в двадцятці кращих світових музеїв.