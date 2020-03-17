17 березня в Ірландії відзначають День святого Патрика, який давно став міжнародним святом.
Щоб святкувати його, не обов’язково бути ірландцем – достатньо вдягнути щось зелене або приколоти трилисник, який є головним атрибутом свята.
У такому вигляді можна йти з друзями на пиво, бо саме так заведено святкувати День святого Патрика. Якщо такої можливості немає, враховуючи оголошений в Україні карантин, можна привітати їх короткою СМС або віршем з нашої добірки.
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Пусть Патрик вам всегда поможет,
Всегда поддержит в трудный час,
На нужный путь направить сможет,
Хоть он святым был не у нас,
Но все ж его мы уважаем,
Ведь он с собой весну ведет!
Добра мы всем сейчас желаем,
Пусть каждого удача ждет!
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С листочком клевера в руке,
Шагает смело, налегке,
Ведет с собой весну, тепло,
Сам Патрик! Значит повезло!
Уже закончится зима,
Природа вся сойдет с ума!
Мы поздравляем вас с весной,
С теплом, ручьями и травой!
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День Святого Патрика настал.
Ты гадаешь – что это за праздник?
Никогда его не отмечал?
А легенд ведь много ходит разных –
Строил Патрик множество церквей,
И добро он часто делал людям.
От души тебе желаю всей,
Чтобы рядом были те, кто любит!
***
Про святого Патрика мы знаем,
День его сегодня отмечаем,
Знаем – по Ирландии ходил,
Чудеса творил, людей лечил.
Патрик христианство нес народу,
Божью проповедовал свободу,
И большое чудо совершил:
Он Ирландию от змей освободил.
С праздником вас, люди, поздравляем,
Быть достойным Патрика желаем!
***
С днем Патрика святого поздравляю,
Пусть этот день удачу принесет!
Я это от души вам пожелаю,
Пусть Патрик вашу веру сбережет,
А лепрекон покажет клад заветный!
И этот день, ирландцами воспетый,
Пусть будет самым радостным всегда,
И мы грустить не будем никогда!
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В этот яркий день весенний,
Когда вокруг полно любви,
Ты прикрепи к своей одежде
Трилистник маленький мечты.
Поздравлю с праздником чудесным,
Святого Патрика мы чтим,
Ну а зеленый цвет прелестный,
Везде сегодня разместим.
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Ура! Ура! Ликует весь народ!
День Святого Патрика идет!
Праздник весело встречай!
Зеленые одежды надевай!
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