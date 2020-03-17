17 березня в Ірландії відзначають День святого Патрика, який давно став міжнародним святом.

Щоб святкувати його, не обов’язково бути ірландцем – достатньо вдягнути щось зелене або приколоти трилисник, який є головним атрибутом свята.

У такому вигляді можна йти з друзями на пиво, бо саме так заведено святкувати День святого Патрика. Якщо такої можливості немає, враховуючи оголошений в Україні карантин, можна привітати їх короткою СМС або віршем з нашої добірки.

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***

Пусть Патрик вам всегда поможет,

Всегда поддержит в трудный час,

На нужный путь направить сможет,

Хоть он святым был не у нас,

Но все ж его мы уважаем,

Ведь он с собой весну ведет!

Добра мы всем сейчас желаем,

Пусть каждого удача ждет!

***

С листочком клевера в руке,

Шагает смело, налегке,

Ведет с собой весну, тепло,

Сам Патрик! Значит повезло!

Уже закончится зима,

Природа вся сойдет с ума!

Мы поздравляем вас с весной,

С теплом, ручьями и травой!

***

День Святого Патрика настал.

Ты гадаешь – что это за праздник?

Никогда его не отмечал?

А легенд ведь много ходит разных –

Строил Патрик множество церквей,

И добро он часто делал людям.

От души тебе желаю всей,

Чтобы рядом были те, кто любит!

***

Про святого Патрика мы знаем,

День его сегодня отмечаем,

Знаем – по Ирландии ходил,

Чудеса творил, людей лечил.

Патрик христианство нес народу,

Божью проповедовал свободу,

И большое чудо совершил:

Он Ирландию от змей освободил.

С праздником вас, люди, поздравляем,

Быть достойным Патрика желаем!

***

С днем Патрика святого поздравляю,

Пусть этот день удачу принесет!

Я это от души вам пожелаю,

Пусть Патрик вашу веру сбережет,

А лепрекон покажет клад заветный!

И этот день, ирландцами воспетый,

Пусть будет самым радостным всегда,

И мы грустить не будем никогда!

***

В этот яркий день весенний,

Когда вокруг полно любви,

Ты прикрепи к своей одежде

Трилистник маленький мечты.

Поздравлю с праздником чудесным,

Святого Патрика мы чтим,

Ну а зеленый цвет прелестный,

Везде сегодня разместим.

***

Ура! Ура! Ликует весь народ!

День Святого Патрика идет!

Праздник весело встречай!

Зеленые одежды надевай!

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