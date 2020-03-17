Весняні канікули 2020 в Україні – дата

Весняні канікули 2020 в Україні триватимуть тиждень. Вони розпочинаються у понеділок 23 березня, а закінчуються у неділю 29 березня.

Але остаточне рішення про графік канікул, відповідно до закону України про освіту, може ухвалювати керівництво навчального закладу.

Головне, щоб загальна тривалість протягом навчального року не перевищувала 30 днів. Виняток становлять тільки літні канікули.

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Крім канікул, учні навесні матимуть декілька додаткових вихідних. До них належать 19 та 20 квітня (неділя та понеділок) – вихідні на честь Великодня і 1 травня (п’ятниця) – День праці.

Зміни у графіку можливі, якщо школярів відправлять на вимушені канікули.

Нагадаємо, під час масової захворюваності карантин у школах може бути оголошено в разі перевищення епідемічного порогу захворюваності в 25% від загальної кількості учнів.

Раніше Факти ICTV писали, що у восьми областях України запровадили карантин через спалах грипу.