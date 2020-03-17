День святого Патрика – державне та релігійне свято в Ірландії, яке відзначають 17 березня, в день смерті небесного покровителя країни.

Цей святий приніс на язичницький острів християнство. Також йому приписують вигнання з Ірландії всіх змій.

А за однією з легенд, під час проповіді він зірвав зелений лист конюшини і з його допомогою пояснив людям поняття Святої Трійці – як три листки можуть рости з одного стебла, так і Бог може бути єдиний в трьох особах. З того часу без трилисника і зеленого кольору не обходиться жодне святкування.

Традиції на День святого Патрика 2020

День святого Патрика відзначають в Ірландії з 1762 року. У його святкуванні тісно переплелися християнські та язичницькі традиції.

До перших можна віднести щорічне сходження прочан на святу гору Croagh Patrick, на якій святий вигнав усіх змій.

До язичницьких або народних – яскраві ходи і паради з піснями і танцями, а також вечірки з морем пива.

У цей день треба випити хоча б одну чарку спиртного в ірландському барі – так звану Чарку Патрика (одиниця виміру випитого віскі). Для цього у келих, перед тим як випити, потрібно покласти лист конюшини. Ірландці так і кажуть – осушимо трилисник.

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Символом свята, як і самої Ірландії, є трилисник, а його головним атрибутом – одяг насиченого смарагдового кольору. Особливо популярний светр із величезним трилисником на грудях. Але підійде і будь-який інший одяг зеленого кольору.

Одними з героїв свята є лепрекони – казкові чоботарі з кельтських міфів, які володіють захованим горщиком із золотом. За легендою, якщо шукачеві скарбів вдасться зловити лепрекона, той покаже, де воні заховані.

Щоправда, ці персонажа стали візитівкою Дня святого Патрика лише в минулому столітті, коли компанії, які торгують листівками, шукали яскравий персонаж для своєї продукції.

Неофіційно його відзначають у багатьох країнах світу, зокрема і в Україні. Факти ICTV зібрали заклади Києва, де відсвяткувати День святого Патрика 2020.