17 березня відзначається День святого Патрика. Свято є державним і релігійним в Ірландії. Він приурочений до дня смерті небесного покровителя країни.

Святий Патрик приніс на язичницький острів християнство. Також йому приписують вигнання з Ірландії всіх змій. Свято стало дуже популярним і його відзначають у всьому світі.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день соціальної роботи. Свято відзначається щорічно в третій вівторок березня. Ініціаторами та організаторами в 1983 році виступили Міжнародна Федерація соціальних працівників і Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи.

17 березня відзначається День мобілізаційного працівника України. Він з’явився в 2000 році після наказу Про заснування Дня мобілізаційного працівника, який спочатку відзначався 14 вересня.

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Іменини 17 березня відзначають Акакій, Олександр, Василь, В’ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Павло, яків, Уляна, Юліана.

Прикмети на 17 березня:

Якщо граки прилетіли – через три тижні сніг розтане, і настане весна.

Граки прилетіли раніше 17 березня – рік буде неврожайним.

Якщо людина народилася 17 березня, то вона буде дуже працьовитою.

Сонячна і ясна погода – в лісі буде багато ягід.

Хто першим побачив грака в цей день, буде багатим і щасливим.

Що не можна робити 17 березня:

Проводити будь-які операції.

Відвідувати стоматолога.

Здійснювати великі покупки.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.