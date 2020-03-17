У вівторок, 17 березня, Місяць перебуває в знаку Козеріг. Це 23 місячний день.
Цей період буде одним з нейтральних. В цей день рекомендується більше часу приділити кар’єрі і правильно спланувати свої справи.
Небезпечними будуть будь-які починання. Краще відкласти всі важливі справи на більш сприятливий час.
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Люди в цей період вкрай чутливі, вразливі, у великій мірі схильні до образ.
Є ризик, що вам буде важко зосередитися на найважливішому, однак, якщо ви правильно розставите пріоритети – ваш чекає грандіозний успіх.
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