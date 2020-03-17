Apple створює систему, яка не дозволить людям підглядати у чужий iPhone

Американська компанія Apple запатентувала технологію, що дозволяє розрізняти сторонніх людей, яка підглядають у ваш iPhone, і розмивати для них вміст екрану смартфона.
Система задіюватиме функцію розпізнавання облич для відстеження погляду власника iPhone, щоб з’ясувати, який сегмент екрану він переглядає.
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Відповідно до патенту, якщо на задньому плані з’явиться неавторизована людина, система залишить відкритою частину екрану, в яку дивиться власник смартфона, але решту розмиє.
Нагадаємо, Apple скасувала презентацію нового смартфону iPhone SE 2, яку планували провести у березні.
Джерело: FoxNews
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