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Apple створює систему, яка не дозволить людям підглядати у чужий iPhone

Американська компанія Apple запатентувала технологію, що дозволяє розрізняти сторонніх людей, яка підглядають у ваш iPhone, і розмивати для них вміст екрану смартфона.

Система задіюватиме функцію розпізнавання облич для відстеження погляду власника iPhone, щоб з’ясувати, який сегмент екрану він переглядає.

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Відповідно до патенту, якщо на задньому плані з’явиться неавторизована людина, система залишить відкритою частину екрану, в яку дивиться власник смартфона, але решту розмиє.

Нагадаємо, Apple скасувала презентацію нового смартфону iPhone SE 2, яку планували провести у березні.

Джерело: FoxNews

Фото: Dreamstime

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