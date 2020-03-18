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Факти / Lifestyle

День ангела Максима – привітання в картинках

День ангела Максима чоловіки святкують 19 березня.

Максим – римське родове ім’я з латинським походженням, яке означає “найбільший”, “величний”, “могутній”.

Відомими власниками цього імені були імператор Максиміліан І та революціонер Максиміліан Робесп’єр.

Читайте: Коли католики святкують Великдень – дата

Факти ICTV публікують кращі картинки з привітаннями на День ангела Максима 2020.

День ангела Ярослава: привітання в картинках

День ангела Ярослава: привітання в картинках

День ангела Ярослава: привітання в картинках

День ангела Ярослава: привітання в картинках

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

Фото: Dreamstime

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