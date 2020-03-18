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Факти / Lifestyle

Майже $70 млн! Британець зірвав джекпот в лотореї

У Великобританії визначився володар джекпоту лотереї EuroMillions.

Він вгадав виграшні номери 05, 07, 08,16 і 20, додаткові номери – 02 і 12, і виграв 57 млн фунтів стерлінгів (майже $69 млн).

Читайте: Американець зірвав джекпот, прислухавшись до поради переможця лотереї

Ім’я переможця поки невідомо, тому всім власникам квитків порекомендували перевірити їх.

Раніше Факти ICTV писали, що в США чоловік виграв в лотерею $344 млн.

Джерело: The Sun

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