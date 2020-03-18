Починаючи з 12 березня, в Україні розпочався карантин для школярів, що протриває до 3 квітня.

Однак незаплановані канікули ще не привід для того, аби забути про навчання.

Факти ICTV публікують список кращих безкоштовних онлайн-ресурсів для розвитку дітей.

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Платформа OpenEdEx для старшокласників

Ресурс OpenEdEx запропонує школяреві пройти курси рівня Гарвардського університету і, головне, отримати відповідний сертифікат.

На платформі є понад 20 тис. курсів, тому ваш школяр точно знайде те, що його цікавить.

Безкоштовні IT-курси для підлітків GoITeens

IT-спільнота GoITeens на час оголошеного карантину запускають безкоштовний 5-денний онлайн-марафон вебінарів про найцікавіші професії у сфері IT.

Марафон передбачає прослуховування лекцій та виконання домашніх завдань, після яких дитина зможе визначитись у виборі майбутньої професії.

Англійська мова з Duolingo

Duolingo – один із найвідоміших безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови. Віднедавна він має україномовний інтерфейс.

Чаклунська школа Хогвардс

Так-так, школа із серії книг про Гаррі Поттера працює онлайн! У Хогвардсі діти можуть обрати свій факультет, навчитися варити магічне зілля та користуватися чарівною паличкою.

Звісно, це відбувається у розважальній формі, однак головною перевагою є те, що навчання проходить англійською мовою.

Доступ до кожного наступного уроку відкривається лише після виконання домашніх завдань.

До того ж, вчитися разом із Гаррі, Роном та Герміоною набагато цікавіше, ніж у звичайній школі.

Онлайн-підготовка до ЗНО

Якщо ваша дитина через карантин пропускає заняття із репетитором, у нагоді стане державний ресурс ЗНО-освіта. У списку предметів є усі затверджені дисципліни.

You-Tube канал Топ-школа

Автор блогу Топ-школа – педагог з багаторічним досвідом, який ділиться ним з учнями та вчителями.

На каналі зібрано авторські відео з математики, інформатики, фізики та астрономії з 2 по 11 клас.

Віртуальні екскурсії Google

Окрім навчального процесу, можна організувати дітям і культурний відпочинок.

Завдяки цьому ресурсу від Google можна відвідати будь-який музей світу, не виходячи з дому.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, що відома освітня платформа Coursera на час карантину відкрила безкоштовний доступ до своїх курсів.