Починаючи з 12 березня, в Україні розпочався карантин для школярів, що протриває до 3 квітня.
Однак незаплановані канікули ще не привід для того, аби забути про навчання.
Факти ICTV публікують список кращих безкоштовних онлайн-ресурсів для розвитку дітей.
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Платформа OpenEdEx для старшокласників
Ресурс OpenEdEx запропонує школяреві пройти курси рівня Гарвардського університету і, головне, отримати відповідний сертифікат.
На платформі є понад 20 тис. курсів, тому ваш школяр точно знайде те, що його цікавить.
Безкоштовні IT-курси для підлітків GoITeens
IT-спільнота GoITeens на час оголошеного карантину запускають безкоштовний 5-денний онлайн-марафон вебінарів про найцікавіші професії у сфері IT.
Марафон передбачає прослуховування лекцій та виконання домашніх завдань, після яких дитина зможе визначитись у виборі майбутньої професії.
Англійська мова з Duolingo
Duolingo – один із найвідоміших безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови. Віднедавна він має україномовний інтерфейс.
Чаклунська школа Хогвардс
Так-так, школа із серії книг про Гаррі Поттера працює онлайн! У Хогвардсі діти можуть обрати свій факультет, навчитися варити магічне зілля та користуватися чарівною паличкою.
Звісно, це відбувається у розважальній формі, однак головною перевагою є те, що навчання проходить англійською мовою.
Доступ до кожного наступного уроку відкривається лише після виконання домашніх завдань.
До того ж, вчитися разом із Гаррі, Роном та Герміоною набагато цікавіше, ніж у звичайній школі.
Онлайн-підготовка до ЗНО
Якщо ваша дитина через карантин пропускає заняття із репетитором, у нагоді стане державний ресурс ЗНО-освіта. У списку предметів є усі затверджені дисципліни.
You-Tube канал Топ-школа
Автор блогу Топ-школа – педагог з багаторічним досвідом, який ділиться ним з учнями та вчителями.
На каналі зібрано авторські відео з математики, інформатики, фізики та астрономії з 2 по 11 клас.
Віртуальні екскурсії Google
Окрім навчального процесу, можна організувати дітям і культурний відпочинок.
Завдяки цьому ресурсу від Google можна відвідати будь-який музей світу, не виходячи з дому.
Нещодавно Факти ICTV розповідали, що відома освітня платформа Coursera на час карантину відкрила безкоштовний доступ до своїх курсів.