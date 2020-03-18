18 березня відзначають Всесвітній день вторинної переробки, а в Україні святкують День працівника податкової та митної справи.

Віряни сьогодні вшановують День Святого Конона, якого вважають не лише проповідником, а й чудотворцем.

Іменини відзначають: Андрій, Костянтин, Кирило, Конон, Раїса, Юрій, Іван, Марко та Федір.

Народні прикмети і традиції

Якщо птахи літають високо, то найближчими днями буде сонячно та тепло;

Якщо сонячна погода на Конана, то літо буде спекотним;

Якщо вранці туманно, то день буде ясним;

Якщо чути спів пташок, то незабаром прийде похолодання.

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Що не можна робити сьогодні

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна вживати спиртне та шкідливу їжу;

Не можна нехтувати правилами гігієни;

Не можна ігнорувати прохання про допомогу.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.