18 березня відзначають Всесвітній день вторинної переробки, а в Україні святкують День працівника податкової та митної справи.
Віряни сьогодні вшановують День Святого Конона, якого вважають не лише проповідником, а й чудотворцем.
Іменини відзначають: Андрій, Костянтин, Кирило, Конон, Раїса, Юрій, Іван, Марко та Федір.
Народні прикмети і традиції
- Якщо птахи літають високо, то найближчими днями буде сонячно та тепло;
- Якщо сонячна погода на Конана, то літо буде спекотним;
- Якщо вранці туманно, то день буде ясним;
- Якщо чути спів пташок, то незабаром прийде похолодання.
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Що не можна робити сьогодні
Не можна займатись важкою фізичною працею;
Не можна вживати спиртне та шкідливу їжу;
Не можна нехтувати правилами гігієни;
Не можна ігнорувати прохання про допомогу.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.