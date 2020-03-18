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Який сьогодні, 18 березня, місячний день

У середу, 18 березня, Місяць перебуває в знаку Козеріг. Це 24 місячний день.

У цей період можуть виникнути перешкоди, однак, астрологи рекомендують більше зусиль докладати для вирішення важливих питань.

Незважаючи на те, що це один з небезпечних днів, буде сприятливий час для спілкування з начальством.

Читайте: Календар магнітних бур в квітні 2020

День тижня – середа, цей день допоможе налагодити відносини з людьми, усунути плутанину в справах і думках.

Чудовий час для спілкування з колегами і вирішення конфліктів.

Також дивіться повний місячний календар на березень 2020.

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