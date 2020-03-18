10 кг м’яса і 4 рулони паперу: закритий через коронавірус ресторан продає “набір виживання”

Ресторан у Лос-Анжелесі у США вирішив застосувати унікальний підхід до обслуговування клієнтів після того, як місто наказало закладам харчування закритися через коронавірус і зосередитись на доставці.

У “набір виживання”, який ресторан мексиканської кухні продає за 150$, входить п’ять кілограмів смаженої курки, ще п’ять кілограмів смаженої яловичини, літр червоної сальси, літр зеленої сальси, тортилії, цибуля, кінза, рис та квасоля. Він також включає 30 яєць і, що найголовніше, чотири рулони туалетного паперу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Thirsty in LA (@thirstyinla) 17 Мар 2020 в 7:30 PDT

Читайте: Фавіпіравір: у Китаї названо ефективний препарат від коронавірусу

Нагадаємо, Факти ICTV публікували реакцію мережі на коронавірус, яка додала гумору в ситуацію із карантином.