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Apple “тихо” викотила iPad Pro зі сканером LIDAR та “ігровий” MacBook Air

Apple без публічної презентації через коронавірус спокійно анонсувала вихід нового iPad Pro та оновленого MacBook Air.

Починаючи з наступного тижня, технологічний гігант поставлятиме свій останній iPad Pro у двох розмірах.

Apple представила нові iPad Pro і MacBook Air - характеристики та ціни

Існує 11-дюймова модель, ціна на яку стартує від $799, і 12,9-дюймова модель, яка коштує від $999.

Найпомітнішою особливістю планшетів Apple є сканер LIDAR, який вимірює відстань за тривалістю переміщення світла до об’єкта і назад для отримання більш реалістичної доповненої реальності (AR).

Планшети оснащені процесором A12Z, мають нове розташування камери на задній панелі та ширококутний об’єктив.

Apple також представила нову Magic Keyboard для планшетів. Магнітна клавіатура, ціна на яку стартує від $299, має “плаваючу конструкцію з плавним регулюванням кута”. Він регулюється до 130 градусів.

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Apple MacBook Air

Apple представила нові iPad Pro і MacBook Air - характеристики та ціни

Apple також представила  оновлений 13-дюймовий MacBook Air, він має чотирьохядерний процесор Intel Core i7, SSD-накопичувач до 2 Тб і клавіатуру Magic Keyboard.

У компанії стверджують, що пристрій буде настільки продуктивним, що дозволить грати в ігри. Ноутбук поставлятиметься в трьох кольорах – золотому, срібному та космічному сірому і коштуватиме $999.

Нагадаємо, Apple скасувала презентацію нового смартфону iPhone SE 2, яку планували провести у березні.

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