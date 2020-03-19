Привітання з Днем ангела Олени в СМС і листівки

19 березня іменини відзначають жінки з ім’ям Олена.

Ім’я Олена походить із давньогрецької “Хелене” і означає “сонячна”, “сонячне світло”.

Святі з ім’ям Олена в 2020 році шануються 9 разів. Сьогодні своє свято відзначає рівноапостольна цариця Олена Константинопольська. Цього дня вона в Єрусалимі, за переказами, знайшла Чесний Хрест і цвяхи, якими було розп’ято Ісуса Христа.

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Не забудьте привітати рідних і близьких з днем ​​ангела Олени.

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З іменинами, Олено!

Я вам щиро бажаю,

Нехай вас люблять, розуміють

Колеги, друзі та сім’я.

Бажаю щастя вам, удачі,

І чоловіка поруч, а не мачо.

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З іменинами, Олено!

Нехай ангел допомагає,

Від бід і негараздів зберігає,

І за здоров’ям твоїм пильно стежить.

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З днем ангела тебе привітаю я, Олено!

Ангел нехай тебе береже від бід,

Щастя за тобою нехай летить услід.

Крилами ангел хай вкриє від негоди,

Усі рівними в житті хай будуть дороги.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.