Хакери отримали доступ до банківської карти: 4 екстрених кроки

Хакери отримують доступ до рахунків українців через віруси, коли наші громадяни завантажують неліцензовані програми з інтернету, музику, фільми тощо.

Для здійснення крадіжки, злочинцям достатньо знати лише номер банківського рахунку, скільки є на ньому грошей та пароль доступу, йдеться у сюжеті Ранку великому місті.

Як діяти, якщо потрапили в пастку хакерів

Негайно зателефонуйте до вашого банку, заблокуйте картку й напишіть заяву про викрадення коштів.

Повідомте про інцидент у Службу Безпеки й попросіть найшвидше зв’язатися з банком, аби заблокувати подальше пересилання коштів та зняття готівки.

Самостійно зв’яжіться з банком-одержувачем, аби повернути гроші.

Зверніться до кіберполіції, аби зафіксувати IP-точки несанкціонованого входу у вашу систему та виявити контактні дані одержувача грошей.

Як вберегти себе від хакерів

Довіряйте великому банку, який уже багато років присутній на фінансовому ринку та має хорошу репутацію.

Перевірте рейтинг надійності банку та у скількох країнах він представлений. Чим більше, тим кращий захист.

Звертайте увагу на прибутковість фінансової установи. Перевірити це можна на сайті Національного Банку України. Там банки щоквартально публікують свої фінансові показники.

Дізнайтеся, хто є власником банку, і подумайте, чи можна йому довіряти.

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Переконайтеся, що послуги у банку зручні для вас, а його персонал дбає про клієнтів. Має бути гаряча лінія, швидка реакція на проблеми, достатня кількість банкоматів та відділень.

Більше про методи хакерів дивіться у відео:

Нагадаємо, кіберполіція викрила рекламні агенції, що створили і спонсорували на території України низку піратських онлайн-кінотеатрів.