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Факти / Lifestyle

Міжнародний день щастя: найкращі СМС-привітання

20 березня відзначається Міжнародний день щастя. Свято заснували для того, щоб визнати важливість щастя в житті людей в усьому світі.

В цей день прийнято вітати зі святом всіх близьких та друзів, знайомих або колег.

Читайте: Календар свят на березень 2020

Факти ICTV зібрали кращі СМС-привітання з Міжнародним днем щастя.

***

Бажаю тобі фантастичного щастя,

Безкрайнього моря чудових подій.

Хай все, що бажаєшь, швидесенько вдасться,

А також цікавого втілення мрій.

***

Всім відомо, що щастя забагато не буває. Тому, при нагоді, його бажаємо кожен раз і щоб в цей день всі отримали великий запас щастя.

***

Друже, вітаю тебе з Міжнародним днем щастя! Будь щасливими, ділися своїм щастям із близькими, частіше посміхайся та радій життю. І нехай усі твої мрії та сподівання неодмінно збуваються.

***

Від душі з Днем щастя вітаю,

І щиро тобі його бажаю.

А ще посмішок, сонця, доброти,

Море позитиву, океан теплоти.

Завжди лише білої смуги в житті,

І нехай здійсняться скоріше твої мрії!

Також дивіться повний календар державних свят на березень 2020.

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