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Погода в Україні на 19 березня (КАРТА)

На сході без опадів, температура вночі до -6° С, вдень до +14° С. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до -3° С, вдень до+ 16°С.

На заході України без опадів. Температура вночі до + 5° С, вдень до+ 17°С.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +3° С, вдень до+ 16°С. у центрі без опадів, температура вночі до +2°С, вдень до +16°С.

Читайте: Весняні канікули 2020 в Україні – дата

У Києві без опадів, температура вдень до +16° С, вночі 1-3°С.

Погода в Украине на сегодня, 19 марта 2020

Нагадаємо, за прогнозами метеорологів, літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати +40°C.

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