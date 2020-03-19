У Нідерландах жінка з Covid-19 народила здорового малюка

У Ніделандах вперше народила жінка, заражена коронавірусом. Абсолютно здорова дитина з’явилася на світ у лікарні провінції Лімбург.
Молода мама, для якої це була перша вагітність, все ще перебує в лікарні. Її планують виписати у п’ятницю, 20 березня.
Але жінку ще не пустять до дитини, має пройти не менше двох тижнів.
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Станом на 19 березня у Нідерландах підтверджено 2 465 випадків коронавірусу, 77 людей померли та двоє вже одужали.
Загальна кількість хворих на Covid-19 у світі сягнула 236 420 осіб, 9 790 – померли і 84 962 – одужали.
В Україні підтверджено 21 випадок Covid-19, три з них – летальні.
Джерело: 1limburg.nl
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