У Нідерландах жінка з Covid-19 народила здорового малюка

У Ніделандах вперше народила жінка, заражена коронавірусом. Абсолютно здорова дитина з’явилася на світ у лікарні провінції Лімбург.

Молода мама, для якої це була перша вагітність, все ще перебує в лікарні. Її планують виписати у п’ятницю, 20 березня.

Але жінку ще не пустять до дитини, має пройти не менше двох тижнів.

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Станом на 19 березня у Нідерландах підтверджено 2 465 випадків коронавірусу, 77 людей померли та двоє вже одужали.

Загальна кількість хворих на Covid-19 у світі сягнула 236 420 осіб, 9 790 – померли і 84 962 – одужали.

В Україні підтверджено 21 випадок Covid-19, три з них – летальні.

Джерело: 1limburg.nl