Коронавірус і туалетний папір: навіщо люди масово його скуповують

Навіщо всі скуповують туалетний папір під час карантину через коронавірус? Єдиної відповіді на це питання немає в усьому світі. Якщо раніше в надзвичайних ситуаціях скуповували сірники, сіль і свічки, то мастхев 2020 року – туалетний папір.

Однак, якщо вже так, то Факти ICTV і в цій біді своїх читачів не залишать. Ми знайшли ресурс, який допоможе розрахувати, скільки точно вам знадобиться рулонів туалетного паперу на період карантину.

Сайт називається How much toilet paper?

У базових налаштуваннях ресурсу всього два критерії: кількість рулонів, які у вас є, і кількість походів у туалет на день, а строк карантину виставлений автоматично – 14 днів.

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Для того, щоб ввести необхідні дані, натисніть Advanced Options.

Average number of wipes per trip – скільки шматків паперу ви використовуєте за один похід у туалет.

Sheets per wipe – скільки листів у кожному шматку.

Sheets on roll – скільки листів в рулоні (стандарт – 160, а деякі виробники вказують цю інформацію на упаковці).

Days of quarantine – скільки днів триватиме ваш карантин.

Раніше Факти ICTV писали, що в австралійському місті Чуллора в супермаркеті Woolworths три жінки влаштували бійку через упаковку туалетного паперу.