В Україні для запобігання поширення коронавірусу ввели карантин. У зв’язку з високим попитом на антисептики, знайти їх в аптеках і магазинах стає дедалі складніше і багато хто шукає правильний рецепт антисептика для рук.

Факти ICTV підготували рецепт, як приготувати антисептик-спрей для рук в домашніх умовах.

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Інгредієнти:

20 мл етилового спирту;

10 мл перекису водню;

5 мл гліцерину.

Приготування:

КРОК 1. Набираємо шприцом 20 мл етилового спирту і зливаємо в баночку з пульверизатором.

КРОК 2. Беремо 10 мл перекису водню і додаємо в ємність зі спиртом.

КРОК 3. Набираємо 5 мл гліцерину і зливаємо в баночку.

Потім закриваємо пляшечку з розпилювачем, збовтуємо і обробляємо руки.

До речі, в мережі з’явилася інтерактивна карта, на якій можна відстежувати поширення нового типу коронавірусу світом.