Як зробити медичну маску з марлі - інструкція з фото

Після оголошення карантину через пандемію коронавірусу Covid-19, в Україні стає все важче знайти такий спосіб захисту, як медична маска.
Через це багато людей бояться виходити на вулицю.
Однак якщо ви не хочете трати час на черги в аптеках, завжди є варіант зробити маску своїми руками.
Медична маска з марлі виготовляється за декілька хвилин, а матеріали точно є у вашій аптечці.
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Як зробити медичну маску з марлі?
Вам знадобиться:
- марля 90х60 см;
- вата 15Х20 см, товщиною не менше 1 см (замість вати можна використати марлю);
- ножиці.
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Як зробити медичну маску з марлі / 3 фотографии
Виготовлення:
У відрізок марлі кладемо вату (або можно ту ж марлю).
Робимо зав’язки для маски.
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Як зробити медичну маску з марлі / 3 фотографии
Завертаємо нашу майбутню пов’язку у три шари: марля, вата, марля.
Підрізаємо бічні кінці марлі посередині – дві пари масок готові!
Перед використанням медики радять обробити таку маску антисептиком.
Також Факти ICTV публікували поради, як своїми руками можна зробити медичні маски з бинта та з паперу.
Фото: DreamstimeТеги: Карантин, Коронавірус Covid-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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