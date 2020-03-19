Як зробити медичну маску з марлі - інструкція з фото

Після оголошення карантину через пандемію коронавірусу Covid-19, в Україні стає все важче знайти такий спосіб захисту, як медична маска.

Через це багато людей бояться виходити на вулицю.

Однак якщо ви не хочете трати час на черги в аптеках, завжди є варіант зробити маску своїми руками.

Медична маска з марлі виготовляється за декілька хвилин, а матеріали точно є у вашій аптечці.

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Як зробити медичну маску з марлі?

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