19 березня відзначається Міжнародний день клієнта. Вперше його відсвяткували у 2010 році.

Метою цього свята для виробників товарів і послуг є залучення нових і заохочення постійних клієнтів.

У цей день власники бізнесу висловлюють вдячність своїм споживачам і дякують їм за співпрацю. Вони дарують клієнтам сувеніри, маленькі подарунки, знижки або проводять акції.

Також сьогодні відзначається День святого Йосипа, обручника Пресвятої Діви Марії. У деяких країнах День святого Йосипа є офіційним загальнонародним святом.

19 березня відзначається свято Костянтинові кола. Костянтин – один з 42 мучеників, пам’ять яких шанують в цей день. Всі вони були знатними жителями міста Аммореї. Сарацини повели їх у полон, катуваннями намагалися примусити їх змінити вірі, а потім, не домігшись свого, відсікли голови.

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Іменини 19 березня відзначають Аркадій, Максим, Теодор, Федір, Юліан, Олена, Олена, Ілона.

Прикмети на 19 березня:

Мороз в цей день означає, що вранці ще довго будуть заморозки, зате дощів влітку не буде.

Ураган і вітер під час весілля – до неміцного, нещасливого шлюбу.

Тихий падаючий сніг і сонячний день – до довгого, щасливого сімейного життя.

Якщо весільний поїзд переїде собаку або кішку – в цій родині не буде дітей.

Якщо весільний коровай підгорить або провалиться, то жити чоловік з дружиною не будуть.

Що не можна робити 19 березня:

Пити алкоголь.

З’ясовувати стосунки.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.