19 березня відзначається Міжнародний день клієнта. Вперше його відсвяткували у 2010 році.
Метою цього свята для виробників товарів і послуг є залучення нових і заохочення постійних клієнтів.
У цей день власники бізнесу висловлюють вдячність своїм споживачам і дякують їм за співпрацю. Вони дарують клієнтам сувеніри, маленькі подарунки, знижки або проводять акції.
Також сьогодні відзначається День святого Йосипа, обручника Пресвятої Діви Марії. У деяких країнах День святого Йосипа є офіційним загальнонародним святом.
19 березня відзначається свято Костянтинові кола. Костянтин – один з 42 мучеників, пам’ять яких шанують в цей день. Всі вони були знатними жителями міста Аммореї. Сарацини повели їх у полон, катуваннями намагалися примусити їх змінити вірі, а потім, не домігшись свого, відсікли голови.
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Іменини 19 березня відзначають Аркадій, Максим, Теодор, Федір, Юліан, Олена, Олена, Ілона.
Прикмети на 19 березня:
- Мороз в цей день означає, що вранці ще довго будуть заморозки, зате дощів влітку не буде.
- Ураган і вітер під час весілля – до неміцного, нещасливого шлюбу.
- Тихий падаючий сніг і сонячний день – до довгого, щасливого сімейного життя.
- Якщо весільний поїзд переїде собаку або кішку – в цій родині не буде дітей.
- Якщо весільний коровай підгорить або провалиться, то жити чоловік з дружиною не будуть.
Що не можна робити 19 березня:
- Пити алкоголь.
- З’ясовувати стосунки.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.