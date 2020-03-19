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Який сьогодні, 19 березня, місячний день

У четвер, 19 березня, Місяць перебуває в знаку Водолій. Це 25 місячний день.

Гарний час для наукової та інтелектуальної роботи. Сприятливий період для спілкування з однодумцями і друзями за інтересами.

Читайте: Календар магнітних бур в квітні 2020

Однак астрологи рекомендують провести цей день в спокої і самоті. Не рекомендується починати нові справи, варто завершити вже розпочаті.

Для того, щоб уникнути стресових ситуацій, важливо робити все не квапливо.

Також дивіться повний місячний календар на березень 2020.

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