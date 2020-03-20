Apple ввела ліміт на продаж iPhone в одні руки через коронавірус

Apple обмежує продаж iPhone та інших продуктів у своїх інтернет-магазинах в одні руки у багатьох країнах світу.

Клієнти все ще можуть придбати більше двох iPhone за раз, але вони повинні бути різними моделями.

Обмеження поширюється на iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Max.

Інші продукти, включаючи моделі iPad Pro, анонсовані у середу, також мають обмеження на придбання.

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Востаннє така ситуація спостерігалася у 2007 році, коли iPhone було вперше представлено, щоб не допустити перепродажів смартфонів. Apple обмежила масові закупівлі продуктів через поширення коронавірусу, що вплинуло на операції та ланцюги постачань Apple.

Нагадаємо, Apple без публічної презентації анонсувала вихід нового iPad Pro та оновленого MacBook Air.