День ангела Надії відзначають 20 березня.

Це ім’я має церковно-слов’янське походження.

За легендою, Надія – мучениця, одна із трьох дочок святої Софії. Матір назвала їх іменами трьох богословських чеснот — Віра, Надія й Любов.

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Ми зібрали для вас найкращі СМС-привітання з Днем ангела Надії.

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Вітаю з іменинами Надії,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить “хтось” завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

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Прекрасна і мила Надійко, вітаю тебе, дорога! Нехай з тобою завжди поруч буде надія на найсвітліше. Нехай у тебе виходить здійснювати всі свої бажання, а допомагають тобі в цьому вірні друзі та рідні. Бажаю всіх благ, щирої радості і сімейного затишку!

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Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Надії,

Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,

Всі бажання та надії, щирі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

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Свят у світі є багато.

Лиш в Надії нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

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З Днем ангела, Надю! Прийма найщиріші вітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

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