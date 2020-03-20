День ангела Надії відзначають 20 березня.
Це ім’я має церковно-слов’янське походження.
За легендою, Надія – мучениця, одна із трьох дочок святої Софії. Матір назвала їх іменами трьох богословських чеснот — Віра, Надія й Любов.
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Ми зібрали для вас найкращі СМС-привітання з Днем ангела Надії.
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Вітаю з іменинами Надії,
Бажаю хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить “хтось” завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
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Прекрасна і мила Надійко, вітаю тебе, дорога! Нехай з тобою завжди поруч буде надія на найсвітліше. Нехай у тебе виходить здійснювати всі свої бажання, а допомагають тобі в цьому вірні друзі та рідні. Бажаю всіх благ, щирої радості і сімейного затишку!
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Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Надії,
Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,
Всі бажання та надії, щирі сподівання,
Хай у серденьку твоєму палає кохання!
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Свят у світі є багато.
Лиш в Надії нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
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З Днем ангела, Надю! Прийма найщиріші вітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
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