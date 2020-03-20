Розробники гри World of Tanks відкрили безкоштовний доступ до преміум-аккаунту на період карантину – 14 днів.

– Комфорт гравців завжди був і залишається нашим головним пріоритетом. Щоб підтримати вас у цей непростий час і зробити більш приємним вимушене перебування вдома, ми приготували вам подарунок. Кожен гравець може отримати 14 днів преміум-аккаунта безкоштовно, – заявили в прес-службі World of Tanks.

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Щоб отримати преміум-доступ, необхідно перейти на новина на офіційному сайті World of Warships і натиснути на отримати подарунок. Преміум-аккаунт буде активовано одразу після цього, а сам подарунок можна забрати аж до 3 квітня.

Раніше Факти ICTV публікували підбірку відомих віртуальних музеїв світу, зокрема Музей Ван Гога в Нідерландах, Ермітаж, Національний музей у Кракові.

Джерело: World of Tanks