PayPal впав під час карантину

Сайт міжнародної платіжної системи PayPal обвалився під час карантину.

PayPal – дебетова електронна платіжна система, яка дозволяє клієнтам оплачувати рахунки і купівлі, відправляти і приймати грошові перекази в інтернеті. PayPal налічує близько 230 млн. користувачів.

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До слова, в умовах карантину уряди країн звернулися до своїх громадян, зокрема в Україні, із закликом відмовитися від відвідування ТРЦ, ресторанів і магазинів, а за можливості здійснювати необхідні купівлі в інтернеті.

Раніше Факти ICTV писали, що розробники гри World of Tanks відкрили безкоштовний доступ до преміум-аккаунту на період карантину – 14 днів.