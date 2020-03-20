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Факти / Lifestyle

Карантин обвалив сайт PayPal

Сайт міжнародної платіжної системи PayPal обвалився під час карантину.

PayPal – дебетова електронна платіжна система, яка дозволяє клієнтам оплачувати рахунки і  купівлі, відправляти і приймати грошові перекази в інтернеті. PayPal налічує близько 230 млн. користувачів.

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До слова, в умовах карантину уряди країн звернулися до своїх громадян, зокрема в Україні, із закликом відмовитися від відвідування ТРЦ, ресторанів і магазинів, а за можливості здійснювати необхідні купівлі в інтернеті.

PayPal впав під час карантину

Раніше Факти ICTV писали, що розробники гри World of Tanks відкрили безкоштовний доступ до преміум-аккаунту на період карантину – 14 днів.

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