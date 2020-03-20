20 березня відзначається Міжнародний день щастя. Свято заснували для того, щоб визнати важливість щастя в житті людей в усьому світі.

В цей день прийнято вітати зі святом всіх близьких та друзів, знайомих або колег.

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Факти ICTV зібрали кращі СМС-привітання з Міжнародним днем щастя.

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Бажаю тобі фантастичного щастя,

Безкрайнього моря чудових подій.

Хай все, що бажаєшь, швидесенько вдасться,

А також цікавого втілення мрій.

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Всім відомо, що щастя забагато не буває. Тому, при нагоді, його бажаємо кожен раз і щоб в цей день всі отримали великий запас щастя.

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Друже, вітаю тебе з Міжнародним днем щастя! Будь щасливими, ділися своїм щастям із близькими, частіше посміхайся та радій життю. І нехай усі твої мрії та сподівання неодмінно збуваються.

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Від душі з Днем щастя вітаю,

І щиро тобі його бажаю.

А ще посмішок, сонця, доброти,

Море позитиву, океан теплоти.

Завжди лише білої смуги в житті,

І нехай здійсняться скоріше твої мрії!

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