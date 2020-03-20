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Факти / Lifestyle

Міжнародний день щастя – привітання в листівках

20 березня вся планета святкує Міжнародний день щастя. У календарі ця дата з’явилася у 2012 році, після рішення ООН підтримати ідею цінностей людини.

Відомий письменник Віктор Гюго влучно пояснив, що таке щастя.

Найбільшим щастям у житті він назвав впевненість у тому, що тебе люблять.

Читайте: Міжнародний день щастя: найкращі СМС-привітання

Факти ICTV публікують кращі вітальні листівки з Міжнародним днем щастя 2020.

День щастя 2020: привітання в листівках

День щастя 2020: привітання в листівках

День щастя 2020: привітання в листівках

День щастя 2020: привітання в листівках

День щастя 2020: привітання в листівках

День щастя 2020: привітання в листівках

Раніше Факти ICTV публікували календар березневих свят у 2020 році.

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