День щастя 2020: привітання в листівках

20 березня вся планета святкує Міжнародний день щастя. У календарі ця дата з’явилася у 2012 році, після рішення ООН підтримати ідею цінностей людини.
Відомий письменник Віктор Гюго влучно пояснив, що таке щастя.
Найбільшим щастям у житті він назвав впевненість у тому, що тебе люблять.
Читайте: Міжнародний день щастя: найкращі СМС-привітання
Факти ICTV публікують кращі вітальні листівки з Міжнародним днем щастя 2020.
Раніше Факти ICTV публікували календар березневих свят у 2020 році.
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