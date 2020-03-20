Погода в Україні на сьогодні, 20 березня 2020

В Україні в п’ятницю, 20 березня, в більшості регіонах очікується хмарна з проясненнями погода, проте в деяких областях все ж пройдуть дощі.

На Заході країни синоптики прогнозують опади, температура вдень 10°…14°, вночі 4°…6°.

У північних регіонах України буде хмарна з проясненнями погода, повітря прогріється до 14° вдень, і до 7° вночі.

У центральних областях також без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 12°…15° вдень, 3°…7° вночі.

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На Сході хмарна з проясненнями погода, температура вдень 11°….14°, вночі 2°…5°.

У південних регіонах України буде найтепліше, вдень до 16° тепла, а вночі до 7°.

Нагадаємо, за прогнозами метеорологів, літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати +40°C.