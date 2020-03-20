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Факти / Lifestyle

У Канаді знайшли рибу з пальцями

У Канаді віднайшли стародавню рибу розміром 1,57 м з ознаками наявності пальців.

За словами експертів, кістяк цієї риби може стати важливим об’єктом досліджень.

 

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Як не дивно, у науки немає відповіді на питання звідки у тварин та людей з’явились пальці на руках і ногах.

– Уперше таку анатомічну особливість зафіксували у плавцях риби, що жила понад 380 млн років тому. Риба, яку ми віднайшли, однозначно мала пальці у плавцях.

Кісточки всередині плавців дуже нагадують пальці більшості тварин планети, – йдеться у повідомленні науковців.

Такі висновки є підтвердженням теорії про те, що структура руки як такої вперше з’явилася ще сотні мільйонів років тому.

Австралійський палеонтолог Джон Лонг переконаний, що дослідження триватимуть, а історія еволюції стане зацікавленням усієї сучасної науки.

Нещодавно японські дослідники довели, що люди, у яких на робочому місці стоять рослини, мають понижений рівень тривожності та хороше психологічне самопочуття.

Джерело: Sciencealert

Фото: Sciencealert

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