Хто такий Ігнац Земмельвейс, якому Google присвятив дудл

Google дудл 20 березня присвячений угорському лікарю-акушеру, професору Ігнацу Земмельвейсу, якого вважають одним із основоположників асептики.

Хто такий Ігнац Земмельвейс

Земмельвейс народився 1 липня 1818 року і помер у психіатричній лікарні 13 серпня 1865 року.

Лікар відомий введенням стандартів дезінфекції рук під час акушерської допомоги.

Чому Google дудл присвячено Ігнацу Земмельвейсу

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, ретельне миття рук є ключовим способом запобігання поширенню коронавірусу.

ВООЗ рекомендує часте миття рук із милом і водою або використання дезінфікуючого засобу для рук на спиртовій основі.

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20 березня 1847 року Земельвейс підкреслив важливість наявності чистих рук, коли працював у пологовому будинку у Відні.

Він вимагав, щоб усі лікарі дезінфікували свої руки розчином із хлорованого вапна.

До слова, Факти ICTV публікували три способи, як зробити антисептик для рук у домашніх умовах.