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Факти / Lifestyle

Як провести день весняного рівнодення

Весняне рівнодення – час, коли потрібно попрощатися із зимою та зустрічати справжню весну. За повір’ями, цей день вважався магічним ще з язичницьких часів.

Не дивно, що ритуали на весняне рівнодення притягують вдачу та здоров’я.

У такий день потрібно концентрувати свої думки тільки на позитиві.

Особливим збігом є те, що день весняного рівнодення 2020 року припадає на 20 березня.

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Факти ICTV публікують ритуали, що стануть у нагоді цього дня.

Переосмислення

День весняного рівнодення 2020: ритуали

Людина відчуває себе так, як і думає. Навчитись фільтрувати, відстежувати та відкидати зайві думки – не так легко, як здається на перший погляд. Весняне рівнодення – ідеальний день, щоб цим зайнятись.

Позбавтесь токсичних стосунків, відмовтесь від негативу – чи від набридливого знайомого, чи непотрібної шафи у кімнаті – це позитивно вплине на вашу внутрішню гармонію.

Свіже повітря

День весняного рівнодення 2020: ритуали

Прогулянки сонячним парком, смачна кава за містом, пікнік у лісі – використовуйте цей день наповну. Погода на весняне рівнодення особлива, тому ви обов’язково відчуєте прилив сил після дня, проведеного на вулиці.

Не забудьте відкрити навстіж усі вікна вашого будинку чи квартири. Вважається, що у цей день варто попрощатись навіть зі «старим повітрям» у домі, запустивши всередину свіжий весняний подих.

Водні процедури

День весняного рівнодення 2020: ритуали

Вода, так само, як сонце й повітря, впливає на самопочуття людини. У день весняного рівнодення контакт з водою стає особливим та цілющим. Знайдіть час, щоб прийняти ароматну ванну, бажано на травах – у нагоді стануть звіробій, м’ята, деревій або ромашка.

Косметичні процедури у вигляді масок для волосся та обличчя зафіксують результат – на фініші ви отримаєте красу, чудовий настрій та відмінне самопочуття.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.

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