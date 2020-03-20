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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 20 березня

20 березня відзначають День весняного рівнодення – умовна межа між зимою і літом. Свято вважають одним з найважливіших днів весни. У стародавні часи слов’яни вважали, що в цей день бог Сонця набирає силу для відродження всієї природи і спускається на Землю.

Також 20 березня відзначають Міжнародний день щастя. Свято покликане показати, що щастя є однією з основних цілей людства.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Іменини 20 березня відзначають Василь, Євген, Єфрем, Омелян, Павло.

Прикмети на 20 березня:

  • Якщо сьогодні мороз, то буде ще 40 морозів.
  • Чим радісніше і веселіше проведеш цей день, тим щасливіше буде твоє життя.
  • Все погане, про що сьогодні подумаєш збудеться.

Що не можна робити 20 березня:

  • Вкрай небажано лаятися, сваритися, конфліктувати.
  • Не можна думати про погане.
  • Не варто також забувати про минуле і предків.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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