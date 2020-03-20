20 березня відзначають День весняного рівнодення – умовна межа між зимою і літом. Свято вважають одним з найважливіших днів весни. У стародавні часи слов’яни вважали, що в цей день бог Сонця набирає силу для відродження всієї природи і спускається на Землю.
Також 20 березня відзначають Міжнародний день щастя. Свято покликане показати, що щастя є однією з основних цілей людства.
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Іменини 20 березня відзначають Василь, Євген, Єфрем, Омелян, Павло.
Прикмети на 20 березня:
- Якщо сьогодні мороз, то буде ще 40 морозів.
- Чим радісніше і веселіше проведеш цей день, тим щасливіше буде твоє життя.
- Все погане, про що сьогодні подумаєш збудеться.
Що не можна робити 20 березня:
- Вкрай небажано лаятися, сваритися, конфліктувати.
- Не можна думати про погане.
- Не варто також забувати про минуле і предків.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.