Докладний гороскоп на тиждень з 23 до 29 березня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

24 березня Молодик о 11.28 – активізуються кармічні питання. У цей день переважатимуть агресія та бурхливі емоції, а це може спричинити конфлікти. Багатьом захочеться вирішити справи, що накопичилися за місяць.

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Сатурн, планета норм, правил та обмежень, перейшов у знак свободи – Водолій, що приносить важливі соціальні зміни. Відчувається деяке полегшення після напруженого попереднього тижня.

Гороскоп для Овнів

Не поспішайте – бойовий настрій цього періоду потрібно зіставляти з реальними можливостями. Крім того, відчуєте прилив енергії. На тлі підвищеної емоційності, є велика ймовірність того, що активна діяльність може стати причиною травми або перевитрати енергії та занепаду сил. Вам буде складно впоратися із жорсткими обмеженнями в часі, якщо є можливість, уникайте всього, що вимагає конкретних відповідей і виконання роботи із суворими дедлайнами.

Гороскоп для Тельців

Сприятливий період для ділових та особистих контактів. Особливе значення набувають суспільні зв’язки та діяльність, співпраця. У цей період можливі фінансовий успіх, одноразові надходження. Гарний час для вкладень, надання або отримання фінансової підтримки. Налагоджуються взаємини в колективі, з партнерами та керівництвом. Тиждень сприятливий для переговорів, нарад, підписання контрактів, виступів.

Гороскоп для Близнюків

Вам потрібно більше інформації, спілкування та різноманітності. Ви відчуваєте потребу розширити свої знання, попрацювати з новими ідеями. Гарний час для відновлення спілкування зі старими знайомими, шкільними приятелями, може з’явитися багато дрібних справ і турбот, але все це приноситиме задоволення, а також відволікатиме від стурбованих думок, що стосуються загальної ситуації в світі. У цей час знаходяться несподівані рішення для старих проблем.

Гороскоп для Раків

Ви відчуєте себе вільніше, зникне напруження і тривога. Однак вас може долати сонливість, поганий настрій, занепад фізичних сил і стан невпевненості. Неприємності виникають під час взаємодії з партнерами жіночої статі. Домашні справи та близькі перешкоджають вирішенню ділових питань. Краще утриматися від операцій з нерухомістю, ремонту приміщення, вкладення грошей, а також від важливих рішень.

Гороскоп для Левів

Цього тижня потрібна пильність та обережність у всьому. Ймовірні ускладнення, які можуть стати деяким іспитом. Емоційне напруження сприятиме становленню особистості. Взаємини з друзями стають складними, а в парі – не приносять задоволення. Це загрожує розставанням на деякий час. Складно вирішуються справи, пов’язані з продажем і придбанням нерухомості та фінансовими вкладеннями.

Гороскоп для Дів

Самотність подарує гармонію вашому внутрішньому світу. Посилюється уява та інтуїтивне сприйняття світу. Крім того, збільшується ймовірність бути обманутими або втратити важливі подробиці під час переговорів і вирішення важливих завдань. На вас сильно впливають упередження та забобони. Загалом це несприятливі дні для громадських контактів, краще відкласти підписання угод і важливих документів. З’являється заплутаність у домашніх та особистих справ.

Гороскоп для Терезів

Матеріальні успіхи досягаються, насамперед, завдяки витримці або наполегливій праці. Можливе виникнення нових перспективних проектів. Партнерство та знайомства розвиваються повільно і з дипломатичною обережністю. Тиждень підходить для вирішення питань спільних фінансів, розподілу прибутку і боргових зобов’язань. Сприятливий період для відновлення сімейних і романтичних стосунків. Виникає шанс виправити минулі невдачі в матеріальних питаннях.

Гороскоп для Скорпіонів

Є схильність до кардинальних рішень, заснованих на емоціях, а не логічних висновках. Унаслідок чого можна пошкодувати. Успішно закриєте проекти, що вимагають терпіння і зосередженості. Навколо вас складається здорова робоча ситуація. Можуть виникнути вдалі обставини для вирішення питань з нерухомістю, ремонтом, внутрішніх проблем фірми. Вплив домашніх турбот або втручання членів родини виявляється напрочуд позитивним.

Гороскоп для Стрільців

Хороший період для початку соціальної активності. Цей період може стати вдалим для вашої роботи. Сприятливі взаємини з чоловіками. Навіть діючи поодинці, розраховуючи тільки на свої сили, можна принести відчутну користь суспільству та отримати для себе перспективи. Впевненість у собі, сильна воля, спрага до реальної діяльності, активна життєва позиція дозволяє вам стати лідером. Чим більше ви працюєте, тим більше можливостей для зростання та благ. Цього тижня ви зможете напрацювати цінний життєвий досвід, що сприяє діловій діяльності.

Гороскоп для Козерогів

Для розвитку вам буде обов’язково необхідна якась оригінальна система. Важливе завдання для вас – подолати почуття відчуженості від навколишніх. У цьому допоможуть нові методи, нестандартні ідеї колег і колективна робота з їхнього дослідження. Брак друзів у минулому може породити потребу встановлення дружніх взаємин. Якщо ж у вас багато друзів, можливо, ви усвідомлюєте, що вашим стосункам бракує прихильності.

Гороскоп для Водоліїв

Звужується коло дружнього спілкування. Це може бути пов’язано зі зміною місця проживання, інтересів, великою завантаженістю на роботі. Тиждень перевірки на міцність дружніх зв’язків. Надійні і віддані друзі залишаються, непотрібні – відпадають. Підтримку в починаннях можуть надати впливові друзі, люди старшого віку. Це хороший період для планування, постановки довгострокових цілей.

Гороскоп для Риб

Виявляється чуттєвість, миттєва реакція на будь-який вплив. У вирішенні важливих питань може допомогти інтуїція. Але варто побоюватися обману, особливо з боку жінок. Деякі обставини виявляться для вас незрозумілими, а інформація – недоступною. Не поспішайте ухвалювати рішення. Якщо ви впевнені у своїх стосунках, можете використовувати цей період для їхньої гармонізації та проникливих бесід.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.