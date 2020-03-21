Яким повинен бути захисний костюм, що повинні використовувати медики, і як він захищає людину від загрози зараження.

Хороший костюм – це комбінезон, який досить щільно закриває усі можливі ділянки тіла, зокрема голову та обличчя.

Додатково потрібен респіратор відповідного ступеню захисту, а також окуляри, що захищають очі від потрапляння біологічного матеріалу, який може бути заражений вірусом.

Обов’язково надягаються рукавиці і, якщо є можливість, спеціальні нарукавники.

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Це дозволить костюму працювати довше. Однак сам костюм є одноразовим.

Зазвичай він використовується протягом зміни. Лікарі швидкої повинні змінювати костюм після кожного пацієнта.

Через невідповідні костюми значна кількість медпрацівників може бути уражена новим коронавірусом.

Нагадаємо, станом на 21.00 21 березня в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусу. З них є три летальні. Один пацієнт повністю одужав.