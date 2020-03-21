21 березня відзначають Всесвітній день людей с синдромом Дауна.

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують Поминальну суботу третьої седмиці святої Чотиридесятниці.

Іменини цього дня святкують Опанас, Ярема, Феодосій, Лазар, Дементій, Тодось, Федос.

Народні прикмети на 21 березня:

Цей день вважається справжнім початком весняного періоду. Вважалося, що саме 21 березня жайворонки повертаються додому.

Цей день присвячують вербі, яка принесе в будинок легкість і щастя.

Якщо високо пливуть хмари – до гарної погоди.

Туман 21 березня каже про прийдешні заморозки.

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Що не можна робити 21 березня:

не можна приносити додому вербу;

не можна планувати масштабні заходи наперед;

не можна підписувати важливі документи та позичати комусь гроші;

не можна лаятись;

сьогодні краще відмовитися від далекої дороги.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.