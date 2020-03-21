21 березня відзначають Всесвітній день людей с синдромом Дауна.
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують Поминальну суботу третьої седмиці святої Чотиридесятниці.
Іменини цього дня святкують Опанас, Ярема, Феодосій, Лазар, Дементій, Тодось, Федос.
Народні прикмети на 21 березня:
- Цей день вважається справжнім початком весняного періоду. Вважалося, що саме 21 березня жайворонки повертаються додому.
- Цей день присвячують вербі, яка принесе в будинок легкість і щастя.
- Якщо високо пливуть хмари – до гарної погоди.
- Туман 21 березня каже про прийдешні заморозки.
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Що не можна робити 21 березня:
- не можна приносити додому вербу;
- не можна планувати масштабні заходи наперед;
- не можна підписувати важливі документи та позичати комусь гроші;
- не можна лаятись;
- сьогодні краще відмовитися від далекої дороги.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.