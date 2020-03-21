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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 21 березня, місячний день

У суботу, 21 березня, Місяць перебуває в знаку Риби. Це 26 місячний день.

У цей період багато людей схильні до сварок, тому необхідно тримати емоції під повним контролем.

У суботу важливо уникати надмірної активності та порожніх розмов. Сприятливий період для спілкування з близькими. У 26 місячну добу можна подивитися на себе з боку і побачити свої недоліки.

Читайте: Календар магнітних бур в квітні 2020

Вдалий час за прибирання приміщення.

Що можна робити в 26 місячний день: займатися домашніми справами.

Що категорично не можна робити 21 березня: вступати в конфлікти.

Також дивіться повний місячний календар на березень 2020.

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