У суботу, 21 березня, Місяць перебуває в знаку Риби. Це 26 місячний день.
У цей період багато людей схильні до сварок, тому необхідно тримати емоції під повним контролем.
У суботу важливо уникати надмірної активності та порожніх розмов. Сприятливий період для спілкування з близькими. У 26 місячну добу можна подивитися на себе з боку і побачити свої недоліки.
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Вдалий час за прибирання приміщення.
Що можна робити в 26 місячний день: займатися домашніми справами.
Що категорично не можна робити 21 березня: вступати в конфлікти.
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