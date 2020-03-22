40 святих – одне з найшанованіших свят. У день їх пам’яті полегшується строгість Великого посту. Можна вживати їжу з олією, а також випити кагору.

У народі цей день вважали провісником весни, але ще можуть бути 40 приморозків і 40 святих ще можуть 40 лопат снігу кинути.

Історія свята

У 320 році 40 воїнів римського легіону загинули біля міста Севастія (нині турецьке місто Сівас) через відмову зректися християнської віри. Римської імперією тоді правив Лікіній – затятий противник християнства.

Воїни відмовилися приносити пожертви язичницьким ідолам, і розлючений Лікіній наказав ввечері роздягнути їх і помістити у крижане озеро. За ніч воно вкрилося льодом. Аби підсилити муки, на березі затопили лазню. Один із воїнів не витримав страждань і вийшов з озера, але на порозі упав замертво. Один з наглядачів, уражений мужністю воїнів, зі словами “І я – християнин!” зайшов у озеро. Їх знову стало сорок.

Традиції на 40 святих

У цей день обов’язково йдуть до церкви і ставлять 40 свічок, моляться, дякують Богові за все, просять захисту від негараздів, хвороб, б’ючи 40 поклонів.

Господині обов’язково печуть 40 булочок у формі пташок. У різних регіонах України вони мають назви птахів – сороки, жайворонки, буслики. У народі вірили, що саме на Сорок святих з вирію повертаються пернаті – сорок різних порід.

Часто пташечок нанизували на невеличкі різочки, лозинки чи очеретинки і так запікали. Їх розвішували на деревах у саду, дарували сусідам або ж роздавали дітям – щоб у господарстві свійська птиця здорова була.

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Вважали, що цього дня сорока бере сорок різочок чи галузок і мостить собі з них гніздо. Казали: Нині сорока – іменинниця. Сорока, якщо не турбувати її та не руйнувати гнізда, виступає своєрідним оберегом дому, біля якого живе. Етимологічно слово сорока пов’язане зі словом сорок, тобто народ вважає, що сорока охрещена на день сорока святих.

На сороки заведено запрошувати в будинок близьких людей: чим більше, тим краще. У будинку повинно бути шумно і весело.

Дівчина на сороки повинна розірвати сорок ниток і зламати 40 дерев’яних плашок – щоб дуже швидко прогнати зиму.

Якщо було тепло – сіяли горох, вірячи, що на кожній стеблині виросте по сорок стручків, а в кожному з них – по сорок горошин.

Розсівали по городу мак, сподіваючись на врожай у сорок разів більший за посіяне. Щоб підтримати ці надії, на Сорок святих варили горохову юшку, робили горохвяники, пекли пиріжки з горохом, готували вареники з маком.

Найбільш символічним був обряд – Топтати ряст. Вважалося, хто напровесні його потопче – убереже життя й здоров’я протягом року. Тому навіть літні й кволі виходили в поле і, притопчуючи зелені сходи, казали: Топчу, топчу ряст. Дай, Боже, потоптати і того году діждати.

Що не можна робити

Лаятися, гніватися, навіть думати про погане.

Прибирати і взагалі працювати. Тому, хто порушить цю заборону, загрожує 40 болячок.

Не можна також шити, в’язати, щось ремонтувати. Дозволяється лише пекти – щоб задобрити весну.

У цей день також небажано позичати гроші.

Як ворожити на 40 святих

Усі ворожіння пов’язані з випіканням пташок. Наприклад, одну з булочок навмисне пересолюють, в другу кладуть монетку, в третю – обручку. Кому яка булочка дістанеться, у того таке життя й буде: у когось печаль і досада, якщо дістанеться солона пташка, у когось достаток – якщо витягне монетку, а пташка з обручкою – до весілля.

Було й інше ворожіння: дівчата брали жайворонка і кидали через плече, куди хвостом покаже пташка – звідти наречений і прийде.

А ще дівчата збиралися і разом пекли таких пташок з тіста. Потім вони викладали їх біля порога і звали собаку: чию першу пташку з’їсть пес, та першою і вийде заміж.

Також дівчата варили сорок вареників і частували хлопців, щоб мороз любистку не побив. Відваром із цієї рослини миють волосся, щоб причаровувати чоловіків.

Як спекти 40 пташок: рецепт

Складові: 2 кг борошна, упаковка дріжджів, склянка олії, склянка цукру, 0,5 л води, дрібка солі.

Приготування: замісити туге тісто, сформувати з нього пташок, змастити їх міцним солодким чаєм і випікати. До тіста можна також додати горішки або родзинки.

Прикмети

У народі 40 святих пов’язано з початком весни і кінцем зими, тому у цей день слідкували за погодою: якою вона буде 22 березня, такими будуть і наступні 40 днів.

Якщо прилетять птахи – скоро буде дуже тепло.

22 березня синиця заспівала – тепло ворожить.

Випав сніг – до холодів на Великдень.

Хмарно і мороз – скоро буде тепло і можна сіяти.

Хороша погода – до урожаю гречки.

Дружно тане сніг – до активної повені й буйних трав.

Яка погода на Сорок святих – така й у Петрівку (12 липня).

Опади і мало сонця – не буде повені, влітку не очікується тривалих злив, а осінь буде сухою.

Які ще є свята до кінця місяця, читайте у календарі свят на березень 2020 в Україні.