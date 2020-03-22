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Погода в Україні 22 березня (КАРТА)

Погода в Україні 22 березня очікується дощовою. Опади пройдуть усією територією країни. Місцями можливий мокрий сніг.

Так, на Заході синоптики прогнозують до +5 вдень та до -2 вночі.

На Півночі країни очікується від +2 до +5 вдень, а вночі від +1 до -1.

погода 22 березня

У Києві температура триматиметься в районі +4 градусів удень, а на ніч знизиться до -1.

Читайте: Глобальне потепління на 1,5° – вчені дали новий прогноз

На Сході синоптики прогнозують від +4 до +8 вдень та до +5 вночі.

У південних областях погода буде також дощовою: удень до +9, а вночі до +5.

Нагадаємо, за прогнозами метеорологів, літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати +40°C.

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