Погода в Україні 22 березня очікується дощовою. Опади пройдуть усією територією країни. Місцями можливий мокрий сніг.
Так, на Заході синоптики прогнозують до +5 вдень та до -2 вночі.
На Півночі країни очікується від +2 до +5 вдень, а вночі від +1 до -1.
У Києві температура триматиметься в районі +4 градусів удень, а на ніч знизиться до -1.
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На Сході синоптики прогнозують від +4 до +8 вдень та до +5 вночі.
У південних областях погода буде також дощовою: удень до +9, а вночі до +5.
Нагадаємо, за прогнозами метеорологів, літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати +40°C.
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