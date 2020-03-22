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Факти / Lifestyle

Як зробити медичну маску з марлі

Після оголошення карантину через пандемію коронавірусу Covid-19, в Україні стає все важче знайти такий спосіб захисту, як медична маска.

Через це багато людей бояться виходити на вулицю.

Однак якщо ви не хочете трати час на черги в аптеках, завжди є варіант зробити маску своїми руками.

Медична маска з марлі виготовляється за декілька хвилин, а матеріали точно є у вашій аптечці.

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Як зробити медичну маску з марлі?

Вам знадобиться:

  • марля 90х60 см;
  • вата 15Х20 см, товщиною не менше 1 см (замість вати можна використати марлю);
  • ножиці.
  • Як зробити маску в домашніх умовах
  • Як зробити маску в домашніх умовах2
  • Як зробити маску в домашніх умовах 3
  • Як зробити маску в домашніх умовах
  • Як зробити маску в домашніх умовах2
  • Як зробити маску в домашніх умовах 3
Як зробити медичну маску з марлі / 3 фотографии

Виготовлення:

У відрізок марлі кладемо вату (або можно ту ж марлю).

Як зробити медичну маску з марлі - інструкція з фото

Робимо зав’язки для маски.

  • Як зробити маску в домашніх умовах 5
  • Як зробити маску в домашніх умовах 6
  • Як зробити маску в домашніх умовах 5
  • Як зробити маску в домашніх умовах 6
Як зробити медичну маску з марлі / 3 фотографии

Завертаємо нашу майбутню пов’язку у три шари: марля, вата, марля.

Як зробити медичну маску з марлі - інструкція з фото

Підрізаємо бічні кінці марлі посередині – дві пари масок готові!

Як зробити медичну маску з марлі - інструкція з фото

Перед використанням медики радять обробити таку маску антисептиком.

Також Факти ICTV публікували поради, як своїми руками можна зробити медичні маски з бинта та з паперу.

Фото: Dreamstime

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