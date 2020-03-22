У неділю, 22 березня, Місяць перебуває в знаку Риби. Це 28 місячний день.
У цей період рекомендується освоювати творчі професії та займатися саморозвитком.
Гарний час для налагодження контактів з близькими і друзями. Однак не варто вплутуватися в сумнівні ситуації – велика ймовірність обману.
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Енергетика 28 місячної доби дуже гармонійна і сприятлива. Рекомендується підтримувати у себе піднесений настрій і старатися, щоб думки і наміри були добрими.
Що можна робити 22 березня: займатися самоорганізацією.
Що категорично не можна робити в 28 місячний день: займатися бурхливою активністю.
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