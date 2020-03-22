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Який сьогодні, 22 березня, місячний день

У неділю, 22 березня, Місяць перебуває в знаку Риби. Це 28 місячний день.

У цей період рекомендується освоювати творчі професії та займатися саморозвитком.

Гарний час для налагодження контактів з близькими і друзями. Однак не варто вплутуватися в сумнівні ситуації – велика ймовірність обману.

Читайте: Календар магнітних бур в квітні 2020

Енергетика 28 місячної доби дуже гармонійна і сприятлива. Рекомендується підтримувати у себе піднесений настрій і старатися, щоб думки і наміри були добрими.

Що можна робити 22 березня: займатися самоорганізацією.

Що категорично не можна робити в 28 місячний день: займатися бурхливою активністю.

Також дивіться повний місячний календар на березень 2020.

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