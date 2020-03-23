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Apple навчила Siri перевіряти користувачів на симптоми Covid-19

Компанія Apple з користю оновила функціональні можливості голосового помічника Siri.

Тепер будь-який iOS-пристрій з цією функцією може надати головну інформацію про коронавірус.

Інформація про Covid-19 з’явиться на екрані після команди Чи є у мене коронавірус.

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Повноформатна функція, що містить уточнення симптомів, пропозицію зателефонувати до лікаря та рекомендації щодо карантину, поки що доступна тільки на території США.

В Україні на команду Чи є у мене коронавірус Siri відреагує так.

На екрані з’явиться посилання на офіційний сайт ВООЗ. Віртуальний асистент Apple ще не вивчив українську мову, тому звертатись потрібно російською.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що компанія Apple ввела ліміт на продаж iPhone в одні руки через Covid-19.

Джерело: CNBC 

Фото: Dreamstime

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